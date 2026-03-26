Russell verteidigt Team: Frontflügel-Fehler brachte keinen Nutzen

Der Führende der Fahrerwertung und sein Mercedes-Teamkollege Kimi Antonelli haben in der noch jungen Saison jeweils einen Grand Prix gewonnen. Zwar mischte Ferrari beide Male eine Zeit lang mit, doch später dominierten die Silberpfeile die Rennen.

In der Zwischenzeit haben Videoaufnahmen von Antonellis historischem Sieg beim letzten Rennen in China die anderen Teams im Feld aufhorchen lassen. Sein Frontflügel schien beim Bremsen nicht vollständig zu schließen. Im Rahmen der neuen Formel-1-Regeln für 2026 öffnen sich der Front- und der Heckflügel auf bestimmten Geraden – offiziell als „Straight Line Mode“ bezeichnet -, bevor sie sich wieder schließen, sobald der Fahrer bremst.

Die technischen Vorschriften der F1 legen fest, dass die Übergangszeit zwischen dem Öffnen und Schließen von Front- und Heckflügel nicht länger als 0,4 Sekunden dauern darf. Antonellis Frontflügel schien sich in China während der Bremsphase nicht sofort vollständig zu schließen und überschritt in den Videoaufnahmen ebenjene Marke.

Keine Absicht, sagt Mercedes

Die FIA hat Gespräche mit Mercedes geführt. Der Rennstall um Teamchef Toto Wolff behauptet, dies sei nicht beabsichtigt gewesen und möglicherweise durch äußere Kräfte verursacht worden. „Es war nicht absichtlich – und ich glaube sicher nicht, dass es ein Vorteil ist“, sagte Russell, der in der Fahrerwertung vier Punkte vor Antonelli liegt, und fuhr fort: „Es ist tatsächlich ein Problem, also etwas, das wir zu lösen versuchen. Es ist keine einfache Lösung, aber es bringt definitiv keinen Vorteil, denn wenn wir bremsen, ist der Frontflügel immer noch offen. Kimi hatte [gegen Ende des Rennens, Anm. d. Red.] einen Verbremser. Ich glaube, das hat zum Frontflügel beigetragen, also ist es definitiv nicht absichtlich.“

Weniger „Super-Clipping“

Mercedes-Chef Wolff hatte bereits vor „politischen Angriffen“ auf das Team gewarnt, nachdem Charles Leclerc und Lewis Hamilton in den beiden Ferraris, die bislang die ärgsten Verfolger von Mercedes sind, sagten, sie hätten eine „große Lücke“ in Sachen Tempo zu schließen. Die FIA hat eine kurzfristige Regeländerung für das Qualifying beim anstehenden Grand Prix von Japan vorgenommen, durch die die zulässige Energieaufladung von 9,0 Megajoule auf 8,0 Megajoule reduziert wird.

Das bedeutet, dass es weniger „Super-Clipping“ geben dürfte, bei dem das Auto seine Batterie gegen Ende einer Geraden auflädt und vor einer Kurve abbremst, sodass die Fahrer die Kurven normaler und mit höherer Geschwindigkeit angehen können. Alle fünf Hersteller von F1-Antriebseinheiten – Mercedes, Ferrari, Red Bull-Ford, Audi und Honda – stimmten der Änderung einstimmig mit der FIA zu.

„Es ist nur ein kleines Detail. Es ändert nichts“, sagte Russell. „Man kann weniger Energie aus der Batterie zurückgewinnen, das heißt, man muss etwas klüger damit umgehen. Hoffentlich bedeutet das, dass wir in der Mitte der Geraden etwas langsamer fahren, aber am Ende der Geraden etwas schneller. Es ist eine kleine Anpassung. Ich habe noch keine Daten gesehen, die den Unterschied zu dem zeigen, was ich auf dem Simulator gefahren bin, daher bin ich mir nicht ganz sicher.“

F1-Konkurrenz kann aufschließen

Eine Möglichkeit für die Konkurrenz, zu Mercedes aufzuschließen, bieten die drei Phasen der Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO) während der Saison.

Teams, die mindestens zwei Prozent hinter dem Hersteller mit dem leistungsstärksten Verbrennungsmotor zurückliegen, erhalten Entwicklungsmöglichkeiten. Die erste ADUO-Phase soll nach dem sechsten Saisonlauf in Monaco im Juni stattfinden, obwohl sich dies nach den Absagen der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien im April noch ändern kann.

Russell fühlt sich unfair behandelt

Auf die Frage, ob die anderen Rennställe irgendwelche Spielchen treiben würden, sagte Russell:

„So läuft der Sport nun mal, um ehrlich zu sein. Das war schon immer so. Wir haben so hart gearbeitet, um uns in diese Position zu bringen, und das beste Team sollte sich durchsetzen. Wir hatten offensichtlich vier Jahre lang zu kämpfen. In diesen vier Jahren gab es zwei andere Teams, die dominiert und gewonnen haben. Nur weil wir mehr oder weniger wieder an der Spitze stehen, finde ich es nicht ganz richtig, dass jeder versucht, uns auszubremsen, besonders wenn erst zwei Rennen gefahren sind. Es ist eine lange Saison, also wird sich einiges ändern. Wir haben bereits gesehen, dass der Red Bull zu schwer ist, und wie wir in der vergangenen Woche aus der Presse vernommen haben, hat McLaren kein Upgrade für das Auto mitgebracht. Sie fahren immer noch mit ihrem Bahrain-Paket. Wir sollten diese Dinge nicht vergessen. Wir haben im Moment zwar einen Vorteil, aber ich denke, wir sind einfach gut gestartet und haben großartige Arbeit geleistet. Wir hoffen, dass es so weitergeht.“

(skysport.de) / Bild: Imago