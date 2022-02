Russische Langläufer holten erstes Staffel-Gold seit 1980

Die russischen Langläufer Alexej Tscherwotkin, Alexander Bolschunow, Denis Spizow und Sergej Ustjugow haben am Sonntag Gold in der 4×10-km-Staffel gewonnen. Das Quartett feierte in Zhangjiakou bei den XXIV. Olympischen Winterspielen einen Start-Ziel-Sieg und kam nach 1:54:50,7 Stunden mit über einer Minute Vorsprung auf die Verfolger ins Ziel. Im Zweikampf um Silber setzte sich Norwegen (+1:07,2 Min.) vor Frankreich (+1:16,4) durch. Österreich war nicht am Start.

Der russische Startläufer Tscherwotkin, der über 15 km klassisch Fünfter gewesen war, war ab der ersten Zwischenzeit nach Kilometer 1 in Front. Nach vier Kilometern setzte er sich aus der Spitzengruppe ab und baute den Vorsprung gemeinsam mit seinen Kollegen sukzessive aus. Die für das Russische Olympische Komitee angetretenen Athleten sorgten für das erste Staffel-Olympia-Gold seit 42 Jahren, 1980 siegte noch die Sowjetunion. Vor vier Jahren war Russland hinter Norwegen Zweiter, diesmal drehten Bolschunow und Co. den Spieß um. Für Bolschunow war es nach dem Skiathlon das zweite Gold dieser Winterspiele.

(APA)/Bild: Imago