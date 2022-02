Russland holt zweiten Eishockey-Sieg gegen Dänemark

Das russische Männer-Eishockeyteam hat am Freitag durch ein 2:0 gegen Olympia-Neuling Dänemark den zweiten Sieg bei den Winterspielen in Peking eingefahren. Nach Pawel Karnauchows Führungstreffer (29.) schoss Kirill Semjonow sechs Sekunden vor Schluss ins leere dänische Netz. Der Olympiasieger von 2018 hatte schon im ersten Spiel gegen die Schweiz (1:0) große Mühe. Tschechien besiegte die Schweiz mit 2:1 nach Penaltyschießen.

Die Eidgenossen belohnten sich für eine ordentliche Leistung immerhin mit einem Punkt. Nachdem Gaëtan Haas (9.) mit dem ersten Schweizer Treffer in diesem Turnier im Startdrittel eine frühe Führung der Tschechen ausglich, fiel die Entscheidung erst im Penaltyschießen. Dort reüssierte von den fünf Schweizer Schützen keiner, für die Tschechen traf David Krejci zum 2:1-Endstand.

Deutlicher gestalteten die Schweden ihr zweites Gruppenspiel. Nachdem sie zum Auftakt in der Gruppe C mit 3:2 gegen Lettland gewannen, bezwangen sie am Freitag die Slowakei mit 4:1. Die Skandinavier schossen sich bereits im ersten Drittel mit 3:0 in Front. Die Slowaken verloren also auch ihr zweites Spiel recht deutlich, nachdem sie am Vortag mit 2:6 gegen Finnland unterlegen waren.

Im Parallelspiel kam Finnland zu einem 3:1-Erfolg gegen Lettland und führt damit die Tabelle der Gruppe C vor den punktgleichen Schweden an. Den Sieg stellten die Finnen erst in den letzten sechs Minuten durch Treffer von Leo Komarov (55.) und Marko Anttila (59.) sicher. Zuvor hatte für die Letten Rodrigo Abols (44.) die Führung von Valtteri Kemilainen (38.) ausgeglichen, VSV-Legionär Renars Krastenbergs gelang dabei ein Assist.

(APA) / Bild: Imago