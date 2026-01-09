Rutschgefahr! Kuriose Spielabsage in der NBA
Das NBA-Spiel zwischen den Chicago Bulls und Miami Heat konnte aus einem ungewöhnlichen Grund nicht wie geplant stattfinden.
Die Schiedsrichter erachteten das Parkett nach Beschwerden der Basketballprofis wegen des feuchten Zustands als nicht bespielbar. 90 Minuten lang hatten Helferinnen und Helfer vergeblich versucht, das Spielfeld, auf dem am Vortag noch ein Eishockey-Spiel stattgefunden hatte, mit Handtüchern und Wischmopps trocken zu bekommen.
In Chicago war es zuletzt ungewöhnlich warm. Die NBA teilte mit, dass ein Ersatztermin zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werde.
(SID) / Artikelbild: Imago