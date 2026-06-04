S04-Angebot liegt auf dem Tisch! So steht es um die Dzeko-Zukunft

Nach Sky Sport Informationen hat der FC Schalke 04 Edin Dzeko ein neues Vertragsangebot unterbreitet.

Als der damals noch 39-Jährige Edin Dzeko im Januar dieses Jahres seinen Vertrag bei den Königsblauen unterzeichnet hatte, gab es durchaus auch einige Zweifler, die infrage stellten, ob der einstige Weltklasse-Stürmer immer noch genug Qualität in sich trägt, um Schalke zum Aufstieg zu verhelfen.

Doch die Kritiker wurden eines Besseren belehrt: Der Bosnier erzielte in seinen elf Partien im Schalke-Dress sechs Tore und lieferte drei Vorlagen. Damit hatte er letztlich entscheidenden Anteil an der Meisterschaft.

Schalke bietet Dzeko neuen Vertrag

Bereits seit Wochen steht nun die Frage im Raum, ob der Torjäger auch noch über den Sommer hinaus Königsblau tragen wird. Nach Sky Sport Informationen wird eine finale Entscheidung zwar erst nach der WM fallen, bei der Dzeko mit Bosnien-Herzegowina vertreten ist – dennoch gibt es Grund zur Hoffnung für die S04-Fans.

So haben die Knappen dem Ex-City-Star bereits einen neuen Kontrakt vorgelegt. Dzeko würde bei einer Unterschrift dabei verbesserte Bezüge erhalten, da Schalke aber ein ganz klares Gehaltskonzept hat, das für die gesamte Mannschaft gilt, beinhaltet der neue Vertrag keine absolut außergewöhnliche Gehaltserhöhung.

Bei der möglichen Unterschrift würde der Bosnier aber zusammen mit Karaman und Karius, der ebenfalls vor einer Verlängerung steht, trotzdem zu den absoluten Top-Verdienern gehören. Unabhängig von Dzekos Entscheidung in ein paar Wochen: Schalke wird in jedem Fall noch im Sturm nachrüsten, um für die Bundesliga-Rückkehr gewappnet zu sein.

(skysport.de/Dirk große Schlarmann und Florian Hartmann)/Beitragsbild: Imago