Sabalenka bei US-Open souverän ins Achtelfinale eingezogen

Die Tennis-Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka hat bei den US Open souverän das Achtelfinale erreicht und darf weiter auf den Sprung an die Spitze der Weltrangliste hoffen. Die 25-jährige Belarussin ließ der Französin Clara Burel in der dritten Runde am Samstag mit 6:1,6:1 in 60 Minuten keine Chance.

Die in den vergangenen beiden Jahren in New York im Halbfinale gestandene Sabalenka trifft in der Runde der besten 16 auf Daria Kasatkina, die Russin bezwang die belgische Qualifikantin Greet Minnen 6:3,6:4. Sabalenka kann nach den US Open erstmals die Topposition der Weltrangliste übernehmen. Dafür muss sie bei diesem Grand-Slam-Turnier mindestens so gut abschneiden wie Spitzenreiter Iga Swiatek. Die polnische Titelverteidigerin steht ebenfalls im Achtelfinale.

