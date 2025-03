Sabalenka gewinnt erstmals in Miami

Die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat einen weiteren weißen Fleck in ihrer sportlichen Vita getilgt. Die Belarussin triumphierte erstmals beim mit knapp neun Millionen Dollar dotierten WTA-Turnier in Miami und unterstrich ihre derzeitige Ausnahmestellung. Im Endspiel bezwang Sabalenka die an Position vier gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula mit 7:5, 6:2 und beendete das Turnier ohne Satzverlust.

Für die 26-jährige Sabalenka ist es der zweite Turniersieg in der noch recht jungen Saison. Sie gewann zum Jahresauftakt in Brisbane; bei den anschließenden Australian Open erreichte sie als Titelverteidigerin erneut das Finale, wurde aber ihrer Favoritenstellung gegen die bis dahin auf höchster Ebene ungekrönte US-Amerikanerin Madison Keys nicht gerecht. Auch beim prestigeträchtigen Hartplatzturnier in Indian Wells Mitte März musste sich Sabalenka im Endspiel geschlagen geben – dem erst 17 Jahre alten russischen Wunderkind Mirra Andrejewa.

Auf dem mittelschnellen Court im Hard Rock Stadium von Miami war Sabalenka aber das Maß der Dinge – auch wenn sie Pegula gleich elf Breakchancen eröffnete und erst im zweiten Satz unantastbar wirkte.

„Ich halte mich für eine der weltbesten Hartplatzspielerinnen, aber sie ist wahrscheinlich die Beste“, hatte Pegula vor dem Duell voller Ehrfurcht gesagt – und sah sich bestätigt, nach 89 Minuten war das Match beendet. Im neunten Vergleich mit Sabalenka, die ihren 19. Titel auf der Tour feierte, verlor Pegula zum siebten Mal.

(SID)/Bild: Imago