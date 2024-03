Sabalenka in Indian Wells überraschend gegen Navarro out

Die als Nummer zwei gesetzte Aryna Sabalenka ist beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells (die ganze Woche live auf Sky – mit dem Sky X-Traumpass das Turnier live streamen) schon im Achtelfinale gescheitert.

Die Australian-Open-Siegerin aus Belarus unterlag der im Ranking auf Position 23 liegenden US-Amerikanerin Emma Navarro am Mittwoch nach knapp zwei Stunden mit 3:6,6:3,2:6. Für die 25-Jährige war es das zweite frühe Aus nach jenem in der 2. Dubai-Runde in Folge und damit einhergehend ein Rückschlag im Kampf um die Spitze der Weltrangliste.

Als Vorjahresfinalistin hatte Sabalenka viele Punkte zu verteidigen. Für Navarro war es der größte Erfolg ihrer Karriere, in Indian Wells war sie zuvor noch nie in der Runde der letzten acht vertreten. Als nächste Gegnerin wartet entweder die Griechin Maria Sakkari oder die Französin Diane Parry. Keine Mühe hatten hingegen die topgesetzte Polin Iga Swiatek (6:1,6:2 gegen Julia Putinzewa) und die US-Amerikanerin Coco Gauff (6:0,6:2 gegen Elise Mertens).

Beitragsbild: Imago