Sabalenka scheitert im Cincinnati-Viertelfinale

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ist beim WTA-Turnier in Cincinnati/Ohio im Viertelfinale ausgeschieden.

Die 27 Jahre alte Belarussin verlor am Freitag gegen Jelena Rybakina aus Kasachstan 1:6, 4:6. Ihre Bezwingerin trifft nun im Halbfinale auf die Wimbledonsiegerin Iga Swiatek aus Polen, die sich zuvor mit 6:3, 6:4 gegen Anna Kalinskaja durchgesetzt hatte.

Rybakina, Wimbledonsiegerin von 2022 und aktuell die Nummer zehn der Welt, revanchierte sich damit für die Niederlage gegen Sabalenka auf Rasen in Berlin vor zwei Monaten. Für Sabalenka war es die erste Turnierteilnahme in der noch jungen Hartplatzsaison. Auf den Start in Montreal hatte sie nach ihrem Halbfinal-Aus in Wimbledon gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova aufgrund von Erschöpfung verzichtet.

(SID) / Artikelbild: Imago