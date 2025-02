Sabalenka unterliegt in Doha Linz-Siegerin Alexandrowa

Die Tennisstars Aryna Sabalenka und Coco Gauff sind beim WTA1000-Turnier in Doha früh gescheitert.

Die belarussische Weltranglisten-Erste unterlag am Dienstag in Runde zwei des mit mehr als 3,6 Mio. Dollar dotierten Hartplatzturniers trotz Satzführung Jekaterina Alexandrowa 6:3,3:6,6:7(5). Die Russin hatte vor neun Tagen das Upper Austria Ladies in Linz gewonnen. Die US-Amerikanerin Gauff, Nummer drei im Ranking, verlor gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk glatt mit 2:6,5:7.

Der stark besetzten Qatar Open kamen zudem zwei weitere Top-10-Spielerinnen abhanden. Die chinesische Ranglisten-Achte Zheng Qinwen und die Spanierin Paula Badosa (10) mussten am Dienstag ebenfalls die Segel streichen.

(APA) / Bild: Imago