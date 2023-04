Sabitzer-Doppelpack zu wenig: Zwei Eigentore rauben ManUtd den Sieg

via

via Sky Sport Austria

Für Manchester United hat es in der Fußball-Europa-League trotz eines Doppelpacks von Marcel Sabitzer nur zu einem 2:2-(2:0)-Unentschieden gegen Rekordsieger FC Sevilla gereicht.

Der ÖFB-Legionär brachte die „Red Devils“ im Viertelfinal-Hinspiel in Hälfte eins dank zweier Treffer (14., 21.) in Führung, zwei späte Eigentore durch Tyrell Malacia (84.) und Harry Maguire (92.) verhinderten den Erfolg.

Sabitzer erzielte in seinem 73. Europacup-Spiel seinen zweiten Doppelpack. Zuvor hatte er im März 2020 beim 3:0-Erfolg mit Leipzig gegen Tottenham in der Champions League doppelt getroffen. Im Duell mit Sevilla brachte der ÖFB-Legionär die „Red Devils“ nach einem Zuspiel von Bruno Fernandes mit einem leicht abgefälschten Schuss ins kurze Eck in Führung (14.). Wenig später blieb Sabitzer, diesmal von Anthony Martial bedient, alleinstehend vor Sevilla-Tormann Yassine Bounou eiskalt (21.).

Nach einer Stunde hatte Antony die Entscheidung zugunsten der „Red Devils“ auf dem Fuß, sein Schlenzer landete an der Stange (61.). Das sollte sich rächen. Eine Hereingabe von Jesus Navas fälsche Malacia ins eigene Tor ab. In der Nachspielzeit traf auch noch der eingewechselte Maguire ins eigene Netz.

Alle Tore im VIDEO:

Abschluss mit links: Sabitzer mit dem 1:0 für United

Gegenstoß zum Doppelpack! Sabitzer erhöht auf 2:0!

Malacia-Eigentor bei Navas-Mithilfe als Sevillas Anschlusstreffer

Maguire als Pechvogel: Sevilla holt das 0:2 auf

(APA).

Bild: Imago