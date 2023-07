Sabitzer fliegt nach Dortmund zum Medizin-Check

Marcel Sabitzer ist mit einem Privatjet am Montagmorgen nach Dortmund geflogen.

Der Wechsel von Marcel Sabitzer vom FC Bayern zu Borussia Dortmund wird immer konkreter! Nachdem Sky berichtete, dass eine grundsätzliche Einigung zwischen allen Parteien über den Transfer erfolgt ist, flog der Österreicher am Montagmorgen gegen 9 Uhr mit einem Privatjet von München nach Dortmund.

Nach Sky Informationen wird der 29-Jährige nun innerhalb der nächsten 48 Stunden seinen Medizincheck absolvieren und anschließend zur USA-Reise des BVB dazustoßen. Im Raum steht eine Ablöse von bis zu 19 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen und ein Vertrag bis zum Jahr 2027.

Einigung erzielt! Sabitzer kurz vor Wechsel zum BVB



BVB blieb hartnäckig

Ursprünglich hatte der 29-Jährige einen Wechsel nach England oder Italien forciert, doch der BVB blieb hartnäckig. Die Verhandlungen laufen, sind aber noch nicht finalisiert.

Der Österreicher absolvierte aufgrund leichter muskulärer Probleme am Sonntag nur ein dosiertes Training in der Allianz Arena. Seine Teilnahme an Bayerns Asien-Reise (24. Juli bis 3. August) ist unwahrscheinlich.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago