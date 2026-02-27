Sabitzer gegen Laimer: BVB fordert Bayern im deutschen „Klassiker“

In der deutschen Bundesliga kommt es am Samstagabend (um 18.30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga – streame mit Sky X) zum Gipfeltreffen zwischen Borussia Dortmund und Bayern München.

Nach dem bitteren Abschied aus der Champions League hoffen die Borussen, mit einem Sieg nicht nur die Schmach von Bergamo vergessen zu machen, sondern auch wieder einen Fuß in den Meisterschaftskampf zu bekommen. „Wir wollen ein ganz anderes Gesicht zeigen“, sagte Trainer Niko Kovac. Der BVB liegt acht Punkte hinter den Bayern.

FC-Bayern-Coach Vincent Kompany sprach von einem „Klassiker“. „Vom Gefühl her sind das die Spiele, für die man Fußball spielt“, meinte der Belgier, der die Bedeutung der Partie für die Münchner, aber auch für den deutschen Fußball unterstrich. Man dürfe das schon „groß machen“. „Die Wahrheit ist: Diese Spiele sind dermaßen wichtig, dass sie einen eigenen, kleinen Titel darstellen.“

Bisher nur eine Saisonniederlage für Bayern

Der Rekordchampion aus München kann mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung 35. Meisterschaft machen. Elf Punkte Vorsprung zehn Runden vor Schluss wären wohl mehr als eine Vorentscheidung, zumal die Bayern bisher erst eine Niederlage in dieser Bundesligasaison kassiert haben. Das gilt auch für Dortmund, doch genau diese erlitt man im Herbst in München (1:2). In den letzten 15 Duellen mit dem FCB gab es nur einen Sieg, der letzte Heimerfolg gegen den großen Rivalen in der Liga ist gar mehr als sieben Jahre her.

Die Borussia ist in der Liga daheim noch ungeschlagen, so wie die Bayern auswärts. Die Kovac-Truppe hat zudem in den letzten 16 Meisterschaftsspielen elf Siege gefeiert und fünf Remis erzielt. „Wir wissen, dass wir mit einem Sieg einiges wieder spannend machen können. Aber der FC Bayern ist eine Topmannschaft, die uns alles abverlangen wird“, sagte Kovac.

ÖFB-Duell Sabitzer gegen Laimer

Auf dem Dortmunder Rasen könnte es auch zum Duell der beiden ÖFB-Legionäre Marcel Sabitzer und Konrad Laimer kommen. Sabitzer saß allerdings in Bergamo nur auf der Bank, Laimer fehlte zuletzt angeschlagen beim Sieg gegen Frankfurt. „Konny hat die ganze Woche trainiert“, berichtete Kompany. Der Salzburger dürfte damit wieder im Kader stehen, für Keeper Manuel Neuer (Muskelverletzung) kommt der Schlager hingegen wohl noch zu früh. Bayern-Star Harry Kane will derweil eine Serie fortsetzen: In den letzten drei Ligaspielen traf der Engländer jeweils doppelt.

Die TSG Hoffenheim empfängt indes am Samstag den FC St. Pauli. Gegen den Nachzügler aus Hamburg ist der Tabellendritte von Trainer Christian Ilzer klarer Favorit. Zum Kellerduell kommt es in Bremen, wo der Vorletzte Werder Schlusslicht Heidenheim empfängt. Für die Hanseaten um Kapitän Marco Friedl sowie seine österreichischen Landsleute Romano Schmid und Marco Grüll geht es um das Ende einer seit 13 Spielen dauernden Sieglosserie. Diese hat die Bremer auf einen Abstiegsplatz gebracht. Die Negativserie der Heidenheimer von Mathias Honsak wiederum ist zehn Spiele lang.

(APA)

Bild: Imago