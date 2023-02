Sabitzer in der Analyse – Kogler: „Eine richtige Drehscheibe im Spiel von Manchester“

via

via Sky Sport Austria

Nur wenige Wochen nach seinem Wechsel vom FC Bayern zu Manchester United zählt Marcel Sabitzer zum Stammpersonal der „Red Devils.“ Beim 3:0 von Manchester United gegen Leicester City am Sonntag stand der ÖFB-Teamspieler in der Startelf und lieferte bis zu seiner Auswechslung eine solide Leistung ab. Marko Stankovic und Sky-Experte Walter Kogler nehmen bei „Alles Taktik“ die Rolle von Sabitzer bei United genauer unter die Lupe.

„Der ist ja wie ausgewechselt“, meint Stankovic. Dem pflichtet auch Kogler bei: „Er hat von der ersten Minute an gespürt, dass ihn Manchester United unbedingt haben will.“ Sabitzer ist im System von Erik ten Hag bereits voll eingebunden, wie auch die Statistiken belegen.

Falsche Rolle beim FC Bayern?

Bei Bayern München kam der 28-Jährige nicht über die Reservistenrolle hinaus. Wenn er spielte, dann meist neben Kapitän Joshua Kimmich im Mittelfeldzentrum. Sein Spiel kam dabei aber nicht so zur Geltung. „Bei Bayern hat man Kimmich gesucht, wenn man im Ballbesitz war. Da hat er daneben abgesichert. Bei Manchester ist es anders, da wird auch er gesucht und da hat er dann seine Stärken“, erklärt Sky-Experte Walter Kogler.

Die Spielphilosophie von Erik ten Hag mit wildem Pressing liegt Marcel Sabitzer. „Bei Manchester kombiniert er das Red-Bull-Gen mit seinem spielerischen Element“, sagt Analyse-Experte Marko Stankovic.

Für Walter Kogler ist Sabitzer in der Mittelfeldzentrale nicht mehr wegzudenken: „Er ist sowohl in der Defensive als auch in der Offensive sehr wertvoll – eine richtige Drehscheibe im Spiel von Manchester.“