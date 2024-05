Sabitzer mit Borussia Dortmund bei PSG – Die Halbfinal-Rückspiele der UEFA Champions League live bei Sky

Der BVB bei Paris Saint-Germain am Dienstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Wien, 6. Mai 2024 – In dieser Woche entscheidet sich, welche zwei Teams am 1. Juni im Finale der Champions League stehen werden. Sowohl die Bayern mit Konrad Laimer als auch der BVB mit Marcel Sabitzer haben noch die Chance, ins Endspiel im legendären Wembley Stadion einzuziehen. Können die ÖFB-Legionäre mit ihren Teams für eine Neuauflage des Finales 2013 sorgen? Alle Halbfinalspiele der Königsklasse gibt es live bei Sky Sport Austria.

Marcel Sabitzer mit dem BVB zu Gast bei Paris Saint-Germain am Dienstag live bei Sky Sport Austria

Am Dienstag kommt es zum Halbfinal-Rückspiel zwischen dem französischen Meister Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund. Der BVB geht nach einem knappen 1:0-Sieg im Hinspiel mit einem leichten Vorteil in die entscheidende Partie gegen die Franzosen. Für die Dortmunder wäre es die erste Finalteilnahme in der Königsklasse seit 2013, als man im Londoner Wembley Stadion im deutschen Finale den Bayern unterlag. Ob die Borussen nach über zehn Jahren wieder ins Endspiel einziehen können oder den Parisern die Revanche gelingt, ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Am Dienstag begrüßt Constanze Weiss die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Peter Stöger & Marc Janko. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Real Madrid gegen die Bayern mit Konrad Laimer am Mittwoch live bei Sky Sport Austria

Am Mittwochabend empfängt Real Madrid die Bayern mit Konrad Laimer zum Rückspiel im zweiten Halbfinale der Champions League. Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Spitzenteams trennte man sich in München nach einem spannenden Spielverlauf 2:2. Für die Münchner, die nach der Absage von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick weiterhin auf der Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Saison sind, besteht damit weiterhin die Chance, eine titellose Saison zu verhindern. Ob Konrad Laimer mit den Bayern ins Finale einziehen kann, sehen Sky Kund:innen ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport 1.

​​​Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Mittwoch ab 20:00 Uhr gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann & Julian Baumgartlinger. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

