Sabitzer nach WSG-Sieg: „Heute haben wir den ‚Lucky Punch‘ geschafft“

WSG Tirol feiert einen knappen 3:2-Auswärtssieg gegen Austria Klagenfurt. Nach knappen 80 Sekunden konnte Thomas Sabitzer die Wattener mit 1:0 in Führung bringen.

Im Sky-Interview lobt Sabitzer den Kampfgeist seiner Mannschaft: „Das tut gut. Wir haben uns vorgenommen, dass wir heute die drei Punkte mitnehmen. Es hat zwischenzeitlich so ausgeschaut, dass es wieder nur ein Punkt wird oder dass es wieder so eine Partie auf der Kippe wird. Heute haben wir den Lucky Punch geschafft, deswegen großes Kompliment an die Mannschaft“.