Sabitzer-Rot & Arnautovic-Verletzung: ÖFB-Stars ungewollt im Fokus

Gebrauchter Samstag für zwei ÖFB-Legionäre: Während BVB-Profi Marcel Sabitzer aufgrund einer Roten Karte vorzeitig vom Platz musste, erlitt Inter-Stürmer Marko Arnautovic womöglich eine erneute Verletzung.

Dortmund verteidigte durch den Erfolg bei Werder Bremen Platz vier, verlor aber Marcel Sabitzer nach einer Roten Karte.

Der Steirer bekam nach einem harten Einsteigen gegen Mitchell Weiser von Schiedsrichter Deniz Aytekin die Rote Karte präsentiert (45.+1). Der Referee sagte danach auf Sky über das Foul: „Marcel will das nie im Leben. Aber es geht nicht darum, ob es unglücklich ist. Er trifft den Spieler an einer sehr unglücklichen Stelle im Achillessehnenbereich. Wir müssen die Gesundheit der Spieler schützen – und dann ist das eine Rote Karte.“

Aytekin erklärt Sabitzer-Rot: „Müssen Gesundheit der Spieler schützen“

BVB-Trainer Edin Terzic sprach von einem „harten“ Ausschluss. „Die Entscheidung kann man nicht mehr beeinflussen, aber vielleicht kann man beeinflussen, wie lange er gesperrt wird“, meinte der Coach. Sollte Sabitzer zwei Partien pausieren müssen, würde er den Schlager gegen seinen Ex-Verein FC Bayern versäumen.

Arnautovic-Diagnose steht weiter aus

Marko Arnautovic hat sich indes am Samstag bei Inter Mailands 1:0-Auswärtssieg in der Serie A gegen seinen Ex-Club Bologna verletzt. Der in der 66. Minute eingewechselte ÖFB-Teamstürmer griff sich in der 95. Minute ohne Fremdeinwirkung mit schmerzverzerrtem Gesicht an den rechten hinteren Oberschenkel, musste danach länger behandelt werden und kehrte nicht mehr auf den Platz zurück. Am heutigen Sonntag steht eine Untersuchung an, um den genauen Grad der Verletzung zu eruieren. „Es tut mir leid für Marko“, sagte Trainer Simone Inzaghi.

Damit könnten die Personalsorgen von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick etwas mehr als drei Monate vor Österreichs erstem Match bei der EM in Deutschland noch größer werden. Stürmer Sasa Kalajdzic fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses definitiv für das Turnier aus, der Einsatz von Kapitän David Alaba ist ebenfalls wegen eines Kreuzbandrisses äußerst fraglich.

