Sabitzer & Trauner in der Startelf: Die Aufstellungen zum UEFA Super Donnerstag

Marcel Sabitzer steht im Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Europa League zwischen dem FC Sevilla und Manchester United in der Startelf von Erik ten Hag. Der ÖFB-Teamspieler erzielte beim 2:2 im Old Trafford beide Tore für die „Red Devils“. Am Wochenende zog sich Sabitzer eine Blessur zu, weshalb ein Einsatz zuletzt noch fraglich war. Er werde seine Entscheidung am Spieltag treffen, sagte Trainer Erik ten Hag am Mittwochabend.



Aufstellung FC Sevilla

Aufstellung Manchester United

Your United XI for tonight’s huge game #MUFC || #UEL — Manchester United (@ManUtd) April 20, 2023

Roma muss Spiel gegen Feyenoord drehen

Salzburg-Bezwinger AS Roma muss in einer Neuauflage des Vorjahres-Finales der Conference League das Aus gegen Feyenoord Rotterdam abwenden. Die Mannschaft von ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner hat das Heimspiel mit 1:0 für sich entschieden. Trauner steht im Rückspiel wie erwartet in der Feyenoord-Startelf. Bei der Roma fehlt u.a. Weltmeister Paulo Dybala in der Startformation.

Aufstellung AS Roma

Aufstellung Feyenoord Rotterdam

Alle Spiele der UEFA Europa League und Conference League jetzt live bei Sky Sport Austria – streame alle Begegnungen mit dem Sky X Traumpass!

Bild: Imago