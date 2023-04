Sabitzer trifft im Elferkrimi: ManUnited zieht ins FA-Cup-Finale ein

via

via Sky Sport Austria

Manchester United ist nach einem Elferkrimi ins Finale des englischen FA-Cups eingezogen. Die „Red Devils“ setzten sich am Sonntag im Londoner Wembley-Stadion im Shoot-Out gegen Brighton mit 7:6 durch, nach 120 Minuten war es 0:0 gestanden.

Im Endspiel am 3. Juni wieder in Wembley wartet der Stadtrivale ManCity, der bereits am Samstag 3:0 gegen Sheffield United gewonnen hatte. Von 14 Penaltys wurde nur einer verschossen, der Unglücksrabe war Brightons Solly March.

Marcel Sabitzer, in der 91. Minute eingewechselt, verwertete seinen Elfer auch mit Glück, denn Brighton-Goalie Robert Sanchez war noch mit den Fingerspitzen am Ball. Dadurch stand es 5:5 – hätte der ÖFB-Internationale vergeben, wäre Brighton erstmals seit 40 Jahren im Finale des ältesten Fußball-Bewerbs der Welt gestanden.

(APA)

Artikelbild: Imago