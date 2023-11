Sabitzer über Ex-Verein: „Hätte es geliebt, dort zu bleiben“

Im Sommer wechselte ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer zu Borussia Dortmund und ist unter Edin Terzic ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Auf seine Zeit bei einem Ex-Klub blickt er trotzdem gerne zurück.

„Nach der schwierigen Zeit bei Bayern bin ich direkt ins kalte Wasser gesprungen“, meinte Sabitzer im Interview mit The Athletic über seinen Wechsel im vergangenen Winter zu Manchester United. „Ich habe mich auf dem Platz sehr gut gefühlt und mein Selbstvertrauen zurückgewonnen.“

Sabitzer bereut Wechsel nicht

Auch die Arbeit mit Trainer Ten Hag, „einem Mann, der von Details besessen ist“, habe er genossen, so Sabitzer. „Ich habe unter ihm viel über Fußball gelernt. Er ist ein sehr guter Trainer.“

Am Ende der Saison musste sich der 29-Jährige einer Meniskus-OP unterziehen, „ich hätte es geliebt, dort zu bleiben“, erklärte Sabitzer. Stattdessen wechselte der ehemalige Bayern-Profi zum Rivalen nach Dortmund – und bereut seinen Schritt nicht: „Ich könnte nicht glücklicher in Dortmund sein und habe das Gefühl, dass ich genau am richtigen Platz bin. Ich spüre die Unterstützung des ganzen Vereins. Das braucht man, um gute Leistungen zu bringen.“

Nach der 0:4-Klatsche gegen den FC Bayern will der BVB im Heimspiel gegen Newcastle (am Dienstag ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – streame mit dem SkyX-Traumpass) wieder ein anderes Gesicht zeigen, „wir wissen, woran wir sind“, so Sabitzer. „Wir sind ein Kollektiv und das ist es, was uns so stark macht. Ich bin überzeugt, dass wir gewinnen werden.“

