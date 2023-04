Sabitzer-Verbleib in Manchester? Ten Hag äußert sich

Marcel Sabitzer hat mit einem Doppelpack in der Europa League gegen den FC Sevilla auf sich aufmerksam gemacht und ist nach dem Spiel so zum Player of the Match gewählt worden. Der Österreicher ist vom FC Bayern bis zum Saisonende ausgeliehen – wie geht es danach für den 29-Jährigen weiter?

Trainer Erik ten Hag ließ nach dem Schlusspfiff aufhorchen: „Ich bin sehr happy mit ihm, was er hier macht. Wie er seine Leistung bringt, wie er sich eingelebt hat. Er entwickelt sich sehr gut, er fühlt sich hier sehr wohl.“ Und weiter: „Wir sind alle zufrieden mit ihm und er ist zufrieden mit uns. Es ist im Sommer eine gute Chance.“

Wettbewerbsübergreifend ist die Leihgabe in 13 Partien zum Einsatz gekommen, dabei lieferte er vier Torbeteiligungen. Auch Sabitzer kann sich einen Verbleib über den Sommer hinaus vorstellen: „Ich habe meinen Platz hier gefunden. Ich kenne die Premier League nun und kann sagen: Es gibt nichts Besseres, Intensiveres und Härteres“, sagte der österreichische Mittelfeldspieler im Interview mit der Sport Bild.

„Natürlich sind meine Gedanken in Bezug auf United – speziell mit Blick darauf, wie es läuft, welches Vertrauen ich von Erik ten Hag bekomme – sehr positiv. Aber ich habe es ja nicht allein zu entscheiden“, so Sabitzer, in dessen Leihvertrag keine Kauf-Option verankert ist.

Der 29-Jährige war in München kaum über die Reservisten-Rolle hinaus gekommen.

(sport.sky.de)/Bild: Imago