Sabitzers 100er gegen Argentinien: „Sind hier, um das Spiel zu gewinnen“

Seinen Wert für das österreichische Fußball-Nationalteam hat Marcel Sabitzer in den vergangenen Jahren zur Genüge bewiesen. Am Montag (19.00 Uhr) will der Länderspiel-Jubilar auch auf der größten Bühne bleibende Spuren hinterlassen. „Es ist mein 100. Spiel. Das heißt, das Spiel ist sehr besonders für mich“, betonte der 32-Jährige am Sonntag vor dem WM-Showdown gegen Argentinien in Dallas. „Ich freue mich sehr und bin super fokussiert, auch zu überzeugen.“

In den jüngsten zwölf Länderspielen gelangen Sabitzer nicht weniger als sechs Tore und sieben Assists. In den vergangenen fünf Partien für Österreich hat er immer zumindest einen Scorerpunkt verbucht. „Die Mannschaft und das Trainerteam geben mir extrem viel Vertrauen, viele Bälle. Da versuche ich natürlich, etwas draus zu machen“, erklärte der Steirer. „Ich war immer überzeugt von meiner Qualität, das werde ich auch hier sein – egal, wie der Gegner heißt. Ich versuche die Serie auszubauen, bestmöglich mit einem Sieg natürlich.“

Mit einem weiteren Tor, seinem 27. im Nationalteam, würde Sabitzer die ÖFB-Legenden Matthias Sindelar und Andreas Herzog übertreffen. Seiner Quote kommt zugute, dass er unter Teamchef Ralf Rangnick im 4-2-3-1 als „linker Zehner“ eine deutlich offensivere Rolle einnimmt als bei Borussia Dortmund im zentralen Mittelfeld.

Jubiläum macht „stolz“

Sein Debüt für das ÖFB-Team hatte Sabitzer 2012 als 18-Jähriger unter Teamchef Marcel Koller in einem Test gegen Rumänien gegeben (0:0). Damals stürmte er noch für die Admira. Mittlerweile hat er als einziger ÖFB-Kicker neben Marko Arnautovic drei Europameisterschaften in den Beinen. An Länderspielen liegen neben dem Rekordteamspieler (Arnautovic hält bei 134 Einsätzen) bald nur noch David Alaba (114) und Herzog (103) vor ihm. Mit Aleksandar Dragovic zieht Sabitzer durch den „Hunderter“ gegen Argentinien gleich.

„Wenn du den Ort siehst, das Stadion, den Gegner, dann ist das etwas, das einen stolz macht“, sagte Sabitzer über sein Jubiläum. „Wir sind hier, um das Spiel zu gewinnen.“ Man wisse aber auch, wer auf der anderen Seite stehe – eine „sehr, sehr gute Mannschaft mit einem absoluten Ausnahmespieler“ in Lionel Messi. „Die werden uns das Leben schwer machen. Es wird sehr wichtig sein, dass wir bei uns bleiben, unseren Plan verfolgen, um ihnen weh zu tun auf dem Platz.“

„Ein Riesenbonusspiel“

Die Herangehensweise sei anders als vor dem WM-Auftakt gegen Jordanien (3:1). „Da war die Erwartungshaltung klar, dass wir gewinnen müssen. Es ist nicht so einfach gewesen. Es war nicht alles gut, aber das Wichtige waren die drei Punkte“, meinte Sabitzer. „Das ist jetzt ein Riesenbonusspiel für uns, in dem wir auch performen wollen. Aber es ist natürlich weniger Druck auf dem Kessel.“

Die Mannschaft sei sehr entspannt. „Wir sind sehr eng zusammen, da passt nichts rein. Wir müssen versuchen, das bessere Team (als Argentinien) zu sein“, erklärte Sabitzer. Die ÖFB-Auswahl genieße die gemeinsame Zeit in den USA. „Wir haben als Mannschaft gesagt, wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben. Nach dem ersten Spiel sind wir auf einem guten Weg.“ In Dallas könne man „die Geschichte weiterschreiben“.

Die äußeren Bedingungen sollen kein Hindernis darstellen. „Wir sind sehr froh, dass die Arena klimatisiert ist“, sagte Sabitzer. Bei der Club-WM habe er mit Dortmund in Cincinnati zu Mittag bei 41 Grad gespielt. „Das willst du nicht haben.“ Die etwas ungewöhnliche Anstoßzeit von 12.00 Uhr Ortszeit kenne er ebenfalls bereits vom Turnier im Vorjahr. „Den richtigen Rhythmus zu finden gilt es für jeden. Wichtig ist es, gut zu essen, das war es eigentlich – und früh ins Bett kommen, damit du auf deine Stunden Schlaf kommst.“