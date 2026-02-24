Sacramento beendet historische NBA-Niederlagenserie

Sacramento hat seine lange Negativserie in der NBA beendet. Nach zuletzt 16 Niederlagen nacheinander gewannen die Kings bei den Memphis Grizzlies mit 123:114. Nie zuvor in der Historie des nordamerikanischen Teams gab es so eine lange Serie ohne einen Sieg. Den NBA-Negativrekord halten weiterhin die Detroit Pistons aus dem Jahr 2023 mit 28 Niederlagen nacheinander.

Russell Westbrook mit 25 Punkten sowie Precious Achiuwa mit 22 Zählern und zwölf Rebounds waren für die Kings die Garanten für den erst 13. Saisonsieg. Sacramento bleibt dennoch die Mannschaft mit den wenigsten Erfolgen in der NBA.

Indes bauten die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama ihre Siegesserie aus. Im Top-Duell mit den Detroit Pistons gewannen die Texaner auch dank 21 Punkten und 17 Rebounds des Franzosen mit 114:103 und sind nach dem neunten Erfolg en suite weiter Tabellenzweiter in der Western Conference. Detroit führt die Liga im Osten an.

(APA)

Beitragsbild: Imago