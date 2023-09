Der LASK hat seine Haut gegen den großen FC Liverpool in der Europa League teuer verkauft. Nach der 1:3-Niederlage teilte Coach Thomas Sageder im Sky-Interview seine Gedanken.

„Mit der Leistung kann man zufrieden sein, das Ergebnis ist natürlich schade“, so der Cheftrainer der Oberösterreicher. Außerdem fügte er an: „Die Chance zum 2:0 war da. Wir haben gemacht, was wir machen können.“

Zulj im Sky-Interview: „Haben die Qualität von Liverpool zu spüren bekommen“