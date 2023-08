Sageder über möglichen Nakamura-Abgang: „Er befindet sich in Verhandlungen“

Der Abgang von Offensiv-Star Keito Nakamura vom LASK rückt immer näher. Beim Auswärtsspiel gegen Sturm Graz fehlte der 23-Jährige im Kader der Linzer. Trainer Thomas Sageder bestätigt im Sky-Interview vor dem Spiel, dass es einige Anfragen für den Japaner gibt und sich dieser aktuell in Verhandlungen befindet.

„Solange der Spieler Vertrag bei uns hat, plane ich mit ihm. Aber natürlich wissen wir auch, dass es seit Wochen sehr viele Anfragen gibt. Viele Klubs sind interessiert an ihm. Er befindet sich auch in Verhandlungen und für mich ist es einfach wichtig, dass wir uns hier auf diese Sache heute konzentrieren“, so Sageder am Sky-Mikro.