Sainz mit Bestzeit im ersten Ungarn-Training

Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat im ersten freien Training zum Großen Preis von Ungarn die Bestzeit aufgestellt.

Bei sommerlichen Temperaturen auf dem Hungaroring vor Budapest war der Spanier am Freitag schneller als Red-Bull-Weltmeister Max Verstappen (+0,276 Sek.) und Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc (+0,298). Mit dem Grand Prix am Sonntag (ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport F1 – streame das Rennen mit dem Sky X-Traumpass) beginnt die zweite Saisonhälfte in der Formel 1.

Marko trotz Sainz-Erfolg im Training: „Sind zufrieden“

„Wir sind zufrieden, es hat im Großen und Ganzen funktioniert. Ich gehe davon aus, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ferrari hat eine Wiederauferstehung gefeiert, der Kurs scheint ihnen zu liegen“, sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko im ORF. Der Austro-Rennstall brachte ein größeres Upgrade-Paket mit nach Ungarn, um nach zwei Mercedes-Erfolgen zuletzt in Silverstone und Spielberg wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.

In der WM-Wertung führt Verstappen, der in den vergangenen beiden Jahren in Ungarn triumphiert hatte, nach zwölf Rennen mit 84 Punkten vor McLaren-Fahrer Lando Norris. Die beiden Ferrari-Piloten Leclerc und Sainz haben bereits einen Rückstand von 105 bzw. 109 Zählern.

