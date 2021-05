Saison auf der Zielgeraden: Der Abstiegskampf spitzt sich zu

via

Noch vier Runden sind in der Tipico Bundesliga zu spielen und noch immer bangen vier Teams um den Klassenerhalt. Während die SV Ried mit 20 Punkten bereits komfortable acht Zähler Vorsprung auf den aktuell Letzten St. Pölten hat, müssen die Admira und Altach mit zwei bzw. drei Punkten Vorsprung auf den SKN noch zittern. An der Spitze der Qualigruppe duellieren sich in den verbleibenden vier Runden Hartberg und die Austria um Platz sieben.

Einen Direktabstieg wird es aufgrund der Lizenzsituation in der 2. Liga aber nicht geben. Der Tabellenletzte der Tipico Bundesliga wird also zumindest noch die Chance erhalten, in einem Playoff die Klasse zu retten.

