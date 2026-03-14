Saison-Aus für Bayern-Juwel!

Für Bayern-Talent Wisdom Mike ist die Saison gelaufen! Der 17-jährige Angreifer hat sich nach Sky-Informationen eine schwere Sehnenverletzung an der Hüfte zugezogen und soll zeitnah operiert werden. Danach wird, so die erste Einschätzung, mit drei bis vier Monaten Pause gerechnet.

Mike hat in der laufenden Saison bereits vier Einsätze für die erste Mannschaft in der deutschen Bundesliga (27 Minuten) absolviert – alle als Joker. Sein Debüt feierte der beidfüßige Linksaußen am 26. September 2025 (kurz nach seinem 17. Geburtstag) beim 4:0-Heimsieg gegen Werder Bremen. In der 84. Minute kam er für Luis Díaz ins Spiel und wurde damit zum zweitjüngsten Bundesliga-Debütanten der Bayern-Geschichte (hinter Paul Wanner).

Auch in der Champions League durfte er schon einmal für knappe zehn Minuten ran – in der Liga-Phase gegen Club Brügge. Nun kann sich der hoch veranlagte Youngster vorerst nicht mehr bei den Profis beweisen.

(skysport.de) / Foto: IMAGO