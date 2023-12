Saison-Aus für Chargers-Quarterback Herbert nach Verletzung gegen Broncos

Für Quarterback Justin Herbert von den Los Angeles Chargers ist die Football-Saison in der NFL vorzeitig beendet. Der 25-Jährige müsse an seinem gebrochenen Zeigefinger der rechten Wurfhand operiert werden, teilte das Team am Dienstag mit. Herbert hatte die Verletzung am Sonntag während der Niederlage gegen die Denver Broncos erlitten (7:24).

Die Chargers haben mit einer Bilanz von 5:8 Siegen ohnehin nur noch theoretische Chancen auf eine Play-off-Teilnahme. Am Sonntag hatte Easton Stick auf der Quarterback-Position übernommen.

