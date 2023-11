Saison-Aus für Star-Quarterback Burrow

Die Cincinnati Bengals haben bei den Baltimore Ravens mehr als nur ein weiteres Spiel in der nordamerikanischen Football-Liga NFL verloren. Beim 20:34 musste Star-Quarterback Joe Burrow im zweiten Viertel wegen einer Verletzung am Handgelenk des Wurfarms vom Feld. Bengals-Headcoach Zac Taylor berichtete am Freitag von einem Bänderriss bei seinem Quarterback, der gleichbedeutend sei mit dem Saison-Aus.

Ob sich der 26-Jährige allerdings wirklich im Spiel verletzt hat, ist fraglich. Ein Video zeigt Burrow vor der Begegnung mit einer Schiene an der Wurfhand. Coach Taylor aber betonte, er wisse nichts von einer Verletzung vor der Partie.

Burrow jedenfalls verfolgte von der Seitenlinie, wie seiner Mannschaft das Spiel entglitt. Sein Ersatz Jake Browning warf zwar noch einen Touchdown-Pass, doch Ravens-Quarterback Lamar Jackson riss das Spiel an sich und warf insgesamt zwei Touchdown-Pässe. Schon zur Pause lag Baltimore mit 21:10 vorne.

Dabei mussten auch die Ravens einen prominenten Ausfall verkraften. Tight End Mark Andrews verletzte sich schwer am Knöchel und fällt wohl für den Rest der Saison aus.

Baltimore steht mit acht Siegen und drei Niederlagen weiter an der Spitze der AFC North. Die Bengals (fünf Siege, fünf Niederlagen) sind dort Letzter.

(SID)/Bild: Imago