Saison für Falcons-Quarterback Penix Jr. vorbei

Für Quarterback Michael Penix Jr. von den Atlanta Falcons ist die Saison in der NFL gelaufen. Der 25-Jährige muss wegen eines Teilrisses im vorderen Kreuzband des linken Kies operiert werden, das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Routinier Kirk Cousins wird auf der Schlüsselposition übernehmen.

Die Falcons hatten Penix Jr. am Montag bereits auf die sogenannte Injured-Reserve-Liste gesetzt, dies war gleichbedeutend mit einem Ausfall für mindestens vier Partien. Nach einer zweiten ärztlichen Einschätzung fiel die Entscheidung für die OP – und das Saisonaus.

Penix Jr. hatte sich die Verletzung am vergangenen Sonntag bei der 27:30-Niederlage nach Verlängerung gegen die Carolina Panthers zugezogen. Zudem laboriert er an einer Knochenprellung sowie Knieverstauchung, die er bereits zuvor erlitten hatte. Der Quarterback war zuletzt beim Deutschland-Gastspiel der NFL in Berlin mit den Falcons gegen die Indianapolis Colts angetreten (25:31 n.V.).

