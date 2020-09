Saison in Türkei soll doch ohne Zuschauer beginnen

Fußballspiele in der Türkei sollen ab Oktober doch ohne Zuschauer stattfinden. Man habe beschlossen, die Spiele in der ersten Hälfte der Saison 2020/2021 ohne Fans auszutragen, hieß es vonseiten des türkischen Verbandes TFF am Donnerstag. Vor einer Woche hatte der Verband noch mitgeteilt, Spiele ab Oktober wieder mit einer Zuschauerauslastung von maximal 30 Prozent stattfinden lassen zu wollen.

Die Türkei hatte die Saison 2019/20 wegen der Coronakrise am 19. März bis auf Weiteres verschoben, am 12. Juni ohne Zuschauer wieder aufgenommen und am 26. Juli beendet. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen hatte sich in der Türkei zuletzt wieder erhöht. In den vergangenen Tagen lag die Zahl der täglich offiziell gemeldeten Coronavirus-Fälle bei etwa 1.500. Die Ärztekammer zweifelt die offiziellen Zahlen jedoch an und geht von höheren Fallzahlen aus.

(APA)

Beitragsbild: Getty Images