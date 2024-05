Saisonaus für zwei Rapid-Profis

Der SK Rapid hat im Saisonendspurt mit großen Personalsorgen zu kämpfen. Wie die Hütteldorfer am Freitag mitteilten, fallen Jonas Auer und Ismail Seydi für den Rest der Saison aus.

Linksverteidiger Auer hatte sich im Cup-Finale gegen Sturm Graz früh im Spiel eine Zehenverletzung zugezogen und musste das Feld verlassen. Der 23-Jährige wird in dieser Saison kein Spiel mehr für Rapid bestreiten können.

Seydi musste am vergangenen Wochenende bei der 0:5-Niederlage der Grün-Weißen in Linz nach einem Zweikampf kurz vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden. Der Offensivspieler zog sich eine Knieverletzung zu und wurde laut Klubangaben bereits unter der Woche von Teamarzt Dr. Lukas Brandner an Seitenband und Meniskus operiert. Der 22-jährige Franzose wird mehrere Monate ausfallen.

Weitere Ausfälle gegen Salzburg

Im Bundesligaspiel am Sonntag gegen Red Bull Salzburg (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) muss Trainer Robert Klauß zudem auf die beiden angeschlagenen Innenverteidiger Terence Kongolo und Nenad Cvetkovic verzichten.

Ein Fragezeichen steht noch hinter den Einsätzen von Guido Burgstaller und Lukas Grgic.

Bild: GEPA