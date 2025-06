Saisondebüt: Weißhaidinger startet in Stockholm in die Saison

Nach der Geburt seiner Tochter Lola feiert Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger am Wochenende in Stockholm mit etwas Verspätung sein Saisondebüt.

Ins Diamond-League-Meeting in Schweden am Sonntag geht der Olympia-Bronzene von 2021 aber mit geringen Erwartungen, denn der Fokus ist bereits auf die Leichtathletik-WM im September in Tokio gerichtet. „Ich wäre mit einer Weite um 64 m zufrieden – das wäre den Trainingsleistungen entsprechend“, sagte der 33-jährige Oberösterreicher.

„Alles andere wäre eine große Überraschung“

Die Konkurrenten um Olympiasieger und Lokalmatador Daniel Stahl (67,06 m), den Australier Matthew Denny (68,97) und Kristjan Ceh (66,92) aus Slowenien haben die Scheibe beim Diamond-League-Auftakt in Doha im Mai bereits deutlich weiter geworfen. „Von mir sind Weiten über 66 Meter noch nicht zu erwarten“, betonte Weißhaidinger, heuer habe er wegen der WM im Spätsommer bewusst noch nicht so viele Würfe abgespult. „Mein Ziel ist es, bis dahin schrittweise in Form zu kommen, alles andere wäre eine große Überraschung.“

„Ein paar Punkte wären wichtig“

Beflügelt von Vaterfreuden will der Vize-Europameister bei seiner fünften Teilnahme in Stockholm aber ein gutes Ergebnis für die Qualifikation zum Diamond-League-Finale Ende August in Zürich einfahren. „Ein paar Punkte wären wichtig, um noch eine realistische Chance auf die Top Sechs zu haben“, sagte der Weltranglistenfünfte. Weltrekordler Mykolas Alekna aus Litauen lässt indes auch das zweite Diamond-League-Meeting hintereinander aus. Für Weißhaidinger geht es am Dienstag direkt mit den Paavo-Nurmi-Spielen in Turku in Finnland weiter, ehe am Donnerstag das Liese-Prokop-Memorial in St. Pölten auf dem Programm steht.

