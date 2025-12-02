Saisonende! Lavalee erleidet schwere Knieverletzung

Die Befürchtungen um Sturm-Profi Dimitri Lavalee bestätigen sich: Der Abwehrspieler des Meisters erlitt gegen Hartberg eine Kreuzbandverletzung und fällt damit für die restliche Saison aus.

Nach den Untersuchungen steht nun eine schwere Knieverletzung fest: Lavalee erlitt demnach eine schwerwiegende Verletzung „mit Beteiligung des Kreuzbandes“, wie die Grazer nun mitteilen. Der Defensivakteur muss sich einer Operation unterziehen und verpasst die weiteren Saisonspiele.

Säumel spricht über Lavalee-Verletzung

„Die Nachricht von Dimitri Lavalees schwerer Verletzung trifft uns hart und tut mir vor allem für ihn persönlich leid. Dimitri ist ein wichtiger Spieler unseres Teams, ein Führungsspieler der Mannschaft, sein Verlust schmerzt“, meldet sich Geschäftsführer Sport Michael Parensen zum Ausfall zu Wort.

Lavalée musste beim 1:0-Erfolg in Hartberg in der 65. Minute ausgewechselt werden, die Befürchtungen auf einen langen Ausfall bewahrheiteten sich nun. Nach bisher 23 Saisonspielen muss Sturm langfristig auf den Leistungsträger verzichten.

(Red./Sturm Graz).

Beitragsbild: GEPA.