Der norwegische Skirennläufer Atle Lie McGrath hat sich bei seinem Sturz im WM-Super-G einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen.

Das gab der zweimalige Weltcup-Sieger am Dienstag bekannt. Der 22-Jährige, der als Medaillenkandidat in den technischen Disziplinen galt, wurde bereits operiert. Er kann frühestens in der kommenden Saison wieder starten.

