Saisonstart für die österreichischen Legionäre der 2. Deutschen Bundesliga: Alle Spiele live bei Sky

Das Eröffnungsspiel ab 19:30 Uhr live mit Sky Experte Simon Terodde, Nele Ocik und Hannes Herrmann, verfügbar auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

In den kommenden vier Jahren überträgt Sky Sport alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga von Freitag bis Sonntag live, wahlweise in voller Länge und in der Konferenz

Die Gesichter der 2. Deutschen Bundesliga bei Sky Sport: Torsten Mattuschka, Simon Terodde, Sören Gonther, Nele Ocik, Katharina Kleinfeldt, Yannick Erkenbrecher, Max Zielke, Stefan Hempel, Thomas Wagner, Hartmut von Kameke

Mit Sky X streamen

Die 2. Deutsche Bundesliga startet in ihre neue Spielzeit. Zahlreiche Traditionsvereine und ein Teilnehmerfeld ohne große Favoriten versprechen für die Saison 2025/26 Hochspannung bis zum Schluss.

Auch in den kommenden vier Jahren wird Sky Sport alle 306 Spiele der 2. Deutschen Bundesliga sowie die Relegationen um den Aufstieg und gegen den Abstieg live übertragen. Sämtliche Spiele der 2. Deutschen Bundesliga am Freitagabend sowie am Samstag- und Sonntagmittag werden wie gewohnt wahlweise in voller Länge und im Rahmen der Konferenz live und exklusiv übertragen. Am Samstag und Sonntag bringt Sky Sport dabei die Original Sky Konferenz in der 2. Deutschen Bundesliga zurück. Darüber hinaus überträgt Sky Sport auch das „Topspiel der Woche“ der 2. Deutschen Bundesliga am Samstagabend live.

Das Eröffnungsspiel Schalke gegen Hertha am Freitag mit Simon Terodde

Am Freitag ab 19:30 Uhr begrüßen Moderatorin Nele Ocik und Sky Experte Simon Terodde die Zuschauer:innen zum Eröffnungsspiel zwischen dem FC Schalke und Hertha BSC, das Hannes Herrmann kommentiert. Trotz der beiden vergangenen enttäuschenden Spielzeiten feierten rund 80.000 Fans der Königsblauen gemeinsam mit der Mannschaft die Saisoneröffnung. Eine Euphorie, die der neue Trainer Miron Muslic am Freitagabend gegen Hertha BSC nutzen möchte, um gegen die Berliner zu bestehen.

Neben dem Eröffnungsspiel, dass Sky Sport zusätzlich auch UHD/HDR und in Dolby Atmos anbietet, überträgt Sky Sport auch alle weiteren Begegnungen des ersten Spieltags live: den Samstag mit vier Partien ab 12:30 Uhr und das erste „Tipico Topspiel der Woche“ der neuen Saison zwischen Aufsteiger Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf ab 20:00 Uhr sowie die drei Sonntagsspiele ab 13:00 Uhr.

Die Gesichter der 2. Deutschen Bundesliga bei Sky Sport

Auch in der neuen Spielzeit besteht das Sky Experten-Trio aus Torsten Mattuschka, Simon Terodde und Sören Gonther. Neben Nele Ocik übernehmen im Wechsel Katharina Kleinfeldt, Yannick Erkenbrecher, Max Zielke, Stefan Hempel, Thomas Wagner sowie Hartmut von Kameke die Moderation in der 2. Deutschen Bundesliga.

Das Sky Original „Tradition & Träume: Die 2. Bundesliga 2024/2025“

Die 2. Deutsche Bundesliga ist längst nicht mehr das „Unterhaus“ des Fußballs. Sie ist ein spannender Fußball-Kosmos voller Emotionen, Legenden und Überraschungen.

Das zweiteilige Sky Original schaut hinter die Kulissen der 2. Deutschen Liga und begleitet Vereine, Spieler und Fans durch die Saison. „Tradition & Träume: Die 2. Bundesliga 2024/25“ startet am 8. August 2025 um 21:00 Uhr auf Sky Documentaries und auf Abruf.

538 Live-Spiele der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen.

Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Der Regel-Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga 2025/26 auf Sky Sport:

Mittwoch:

17:30 – 18:00 Uhr: „HvK und Tusche – Dein Zweitliga-Talk“ auf Sky Sport News

Freitag:

18:00 – 20:30 Uhr: Live-Übertragung der Einzelspiele + Konferenz

20:30 – 21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore, die Vodafone Highlight-Show“

Samstag:

12:30 – 15:00 Uhr: Live-Übertragung der Einzelspiele + Original Sky Konferenz

15:00 – 15:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore, die Vodafone Highlight-Show“

20:00 – 23:00 Uhr: Live-Übertragung „Tipico Topspiel der Woche“

23:00 – 0:00 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore, die Vodafone Highlight-Show“ (mit allen Freitags- und Samstagsspielen)

Sonntag:

13:00 – 15:30 Uhr: Live-Übertragung der Einzelspiele + Original Sky Konferenz

15:30 – 16:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore, die Vodafone Highlight-Show“

Foto: IMAGO