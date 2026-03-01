Salah-Abschied wird konkreter

Ein Wechsel von Mohamed Salah im Sommer scheint laut BBC Sport „immer wahrscheinlicher“ zu werden.

Der ägyptische Nationalspieler unterzeichnete beim FC Liverpool im vergangenen Jahr einen neuen Zweijahresvertrag bis 2027, deutete jedoch im Dezember an, dass er Liverpool möglicherweise mitten in der Saison verlassen werde. Salah unterstellte dem Verein, ihn „vor den Bus geworfen“ zu haben, da er wiederholt aus der Startelf gestrichen worden war.

Der 33-Jährige blieb nach Ablauf der Transferfrist im Januar bei den „Reds“ und stand seit seiner Rückkehr vom Afrika-Cup in jedem Spiel in der Startelf. Dennoch könnte im Sommer ein Abschied nach neun Jahren bevorstehen. Die BBC berichtet, dass die saudische Pro League und die MLS „mögliche Optionen“ für Salah seien.

Der Angreifer kommt in der laufenden Saison in 29 Pflichtspielen auf bislang sieben Tore und acht Vorlagen. Salah war im Sommer 2017 für 42 Millionen Euro von der AS Rom nach Liverpool gewechselt und ist unter anderem zweimal englischer Meister (2019/20, 2024/25) und einmal Champions-League-Sieger (2018/19) geworden.

Bild: Imago