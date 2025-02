Salah bricht mehrere PL-Rekorde gegen Manchester City

Mo Salah stürzt eine Bestmarke nach der anderen. Zu Gast bei Dauerrivale ManCity macht der Ägypter einmal mehr den Unterschied für den FC Liverpool und schreibt dabei mehrfach Geschichte.

Mohamed Salah sammelt in der laufenden Saison Meilensteine wie andere Menschen Briefmarken. Nur eine Woche nachdem er eine neue Bestmarke für die meisten Auswärts-Torbeteiligungen in der Premier League aufstellte, hat der Ägypter schon wieder neue Höhen erreicht. Im Duell mit Pep Guardiola und Manchester City (2:0) brachte Salah den FC Liverpool mit einem Treffer und einer Torvorlage auf die Siegerstraße – und sich selbst einmal mehr in die Geschichtsbücher.

HIGHLIGHTS | Manchester City – FC Liverpool

Nicht weniger als vier Rekorde knackte der „Egyptian King“ mit seinem Auftritt im Etihad:

Vorlagenkönig: Der Unterschiedsspieler bereitet die meisten Tore für den FC Liverpool in einer Saison vor (16). Damit übertrumpft er den knapp 30 Jahre alten Höchstwert von Steve McManaman (15 aufgelegte Treffer in 1995/96).

Novum in der Premier League: Salah ist der erste Spieler, der zwei Spielzeiten mit mehr als 40 Torbeteiligungen abschließen wird. Ihm gelangen 2017/18 42 Treffer und Vorlagen, in der laufenden Runde steht er nun bei 41.

Novum (II von II): Zwar sammelten bereits mehrere PL-Stars mehr als 40 Scorer in einer Saison, Mo Salahs Kombination aus 25+ Toren und 15+ Assists gab es jedoch noch nie zuvor.

Meisterschreck: Der Linksfuß schafft es als erster Akteur in England, gegen den amtierenden Champion in Hin- und Rückspiel jeweils Tor und Vorlage beizusteuern

Weitere Meilensteine in Sicht

Zudem ist Salah der erste Spieler in Europas Top-Fünf-Ligen, der 2024/25 an 50 Toren direkt beteiligt ist. Erstmals seit Lionel Messi 2014/15 scorte Salah in elf Ligapartien mit Tor und Vorlage. Eine schon jetzt legendäre Spielzeit – und wir befinden uns gerade einmal im Februar. Den Rekord für die meisten Scorerpunkte in einer PL-Saison halten Alan Shearer (1994/95) und Andrew Cole (1993/94) mit jeweils 47. Salah ist auf Kurs, diesen Wert nicht nur zu knacken, sondern zu pulverisieren.

Und das, obwohl die beiden Ikonen den Meilenstein erreicht haben, als in der höchsten englischen Spielklasse noch 42 Spiele pro Saison auf dem Programm standen. Auch der Vorlagenrekord von Kevin De Bruyne und Thierry Henry – beide assistierten jeweils 20-mal – wackelt gehörig.

Lobeshymne von Carragher

„Das wird die beste Saison werden, die je ein Spieler bestritten hat, ich habe keine Zweifel daran“, prophezeit Sky UK Experte Jamie Carragher. „Es geht nicht nur darum, ob er vor diesen Spielern landet. Er wird die Messlatte möglicherweise so hoch setzen, dass sie in der Zukunft von niemandem mehr erreicht werden kann. Wir sehen etwas besonderes“, so der ehemalige Profi der Reds.

Salahs Saison in Zahlen Liga (27 Einsätze) 25 Tore 16 Assists CL (7 Einsätze) 3 Tore 4 Assists EFL Cup (4 Einsätze) 2 Tore 1 Assist Insgesamt (38 Einsätze) 30 Tore 21 Assists

Alle 25 Salah-Tore aus dieser Saison im Video:

Carragher fällt mit Blick auf Salahs Zahlen nur ein Duo ein, das sich in ähnlichen Sphären bewegt hat: „Er spielt eine Saison wie Messi und Ronaldo“, TV-Kollege Daniel Sturridge ergänzte: „Wir sprechen über Ballon d’Ors.“ Bei all den Rekorden ist der Ballon d’Or die eine Auszeichnung, die in der beeindruckenden Karriere des Ausnahmekönners noch fehlt. Noch.

(Nico Lutz/sport.sky.de) Foto: Imago