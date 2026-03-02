Salah-Nachfolger: Liverpool will diese Stars aus Deutschland

In diesem Jahr wird Mo Salah 34 Jahre alt, der Ägypter kommt in den Herbst seiner Karriere. Auch deswegen sucht der FC Liverpool einen Nachfolger. Und die Reds schielen dabei auf Stars aus der Deutschen Bundesliga.

Nach Sky Sport Informationen beschäftigt sich der amtierende Premier-League-Champion mit Bayern-Star Michael Olise und Yan Diomande von RB Leipzig.

Liverpool & Stars aus der Deutschen Bundesliga? Das passt! Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo und Ibrahima Konate haben alle was gemeinsam: Sie alle spielten vor ihrem Liverpool-Wechsel in der Bundesliga.

Und schon bald könnten weitere Namen aus der Deutschen Bundesliga folgen. Nach Sky Sport-Informationen beschäftigen sich die Engländer mit Bayerns Superstar Michael Olise! Sky Sport berichtete bereits im November 2025 über das Interesse am Franzosen. Allerdings ist eine Verpflichtung des Überfliegers weiterhin sehr unrealistisch, da Olise über keine Austiegssklausel verfügt und noch einen Vertrag bis 2029 besitzt.

Diomande wird intensiv beobachtet

Neben Olise haben die Reds auch noch ein weiteres Traumziel: Leipzigs Yan Diomande. Der 19-Jährige ist der Shootingstar der Deutschen Bundesliga und spielt sich Woche für Woche mit starken Leistungen auf die Liste zahlreicher Topklubs. Wie Sky Sport erfuhr, beobachtet Liverpool den Flügelflitzer sehr intensiv.

Leipzig möchte Diomande von einem Verbleib über den Sommer hinaus überzeugen. Sollten allerdings Angebote bis zu 100 Millionen Euro eintreffen, würde man sich gesprächsbereit zeigen.

Liverpool denkt an Quansah-Rückkehr

Neben der Offensive möchte sich der LFC auch in der Defensive verstärken. Nach Sky Sport Informationen haben die Reds dabei einen alten Bekannten ins Visier genommen: Jarell Quansah von Bayer 04 Leverkusen. Erst im vergangenen Sommer wechselte der Engländer von der Anfield Road unter das Bayer-Kreuz. Leverkusen zahlte für den Innenverteidiger um die 35 Millionen Euro.

Wie Sky Sport nun erfuhr, hat sich Liverpool allerdings bei dem Transfer eine Rückkaufoption in Höhe von 80 Millionen Euro gesichert, die bis in den Mai 2026 gezogen werden kann. Da die Reds auf der Innenverteidigung Handlungsbedarf sehen, denkt der PL-Klub über eine Rückholaktion nach.

(Florian Plettenberg, Philipp Hinze & Jonas Gerhartz/skysport.de) / Bild: Imago