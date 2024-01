Salah-Verletzung schwerer als zunächst angenommen

Ägypten-Star Mohamed Salah fällt nach seiner beim Afrika-Cup erlittenen Verletzung laut seines Beraters länger aus als zunächst angenommen.

„Mohammeds Verletzung ist schwerwiegender, er wird 21 bis 28 Tage und nicht zwei Spiele fehlen“, schrieb Spieleragent Ramy Abbas Issa am Montagabend bei X, vormals Twitter. Der Liverpool-Stürmer werde in England intensiv an seiner Rückkehr auf den Platz arbeiten. Ob er beim Afrika-Cup noch einmal spielen wird, ist fraglich.

Salah sollte am Montagabend nach dem Spiel Ägyptens gegen Kap Verde nach England zurückreisen, um sich behandeln zu lassen. Der 31-Jährige hatte sich beim Vorrundenspiel Ägyptens am vergangenen Donnerstag gegen Ghana (2:2) am Oberschenkel verletzt und war noch vor der Halbzeit ausgewechselt worden.

