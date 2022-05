Salihamidzic bestätigt: Lewandowski will Bayern verlassen

Nun ist es offiziell: Robert Lewandowski will den FC Bayern München trotz Vertrags bis 2023 verlassen. Das bestätigte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Sky Mikro.

„Ich habe mit Lewa gesprochen. In dem Gespräch hat er mir mitgeteilt, dass er unser Angebot, den Vertrag zu verlängern, nicht annehmen möchte und dass er den Verein gerne verlassen würde“, bestätigte Hasan Salihamidzic die Sky Meldung von Donnerstagabend.

Salihamidzic: Bayerns Haltung hat sich nicht geändert

Der Entschluss des Weltfußballers steht somit fest, doch was ist sein Motiv? „Er hat gesagt, dass er gerne was anderes machen möchte“, verriet Salihamidzic und stellte zugleich klar: „Aber unsere Haltung hat sich nicht geändert: Lewa hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Das ist Fakt.“

Verhandlungen mit anderen Klubs haben laut Salihamidzic bislang noch nicht stattgefunden. Nach Sky Informationen möchte Lewandowski unbedingt zum FC Barcelona wechseln. Die Katalanen bemühen sich weiterhin enorm um seinen Transfer. Lewandowski selbst würde gerne schon in diesem Sommer den Verein verlassen.

In der laufenden Saison erzielte der Torjäger in der Bundesliga 34 Treffer in 33 Partien. Hinzukommen 13 Treffer in zehn Partien der Champions League und zwei Treffer im DFL-Supercup. Im DFB-Pokal blieb er im einzigen Einsatz ohne Treffer.

