Salihamidzic-Sohn vor Wechsel in die MLS

Hasan Salihamidzics Sohn Nick hat wohl Aufmerksamkeit aus dem Ausland auf sich gezogen. Wie transfermarkt.de berichtet, wird der 19-Jährige vom MLS-Klub Vancouver Whitecaps umworben. Die Kanadier beschäftigen sich aktuell offenbar mit einer Leihe des Rechtsverteidigers und sollen sich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen befinden.

In Kanada soll Salihamidzic zwar mit der ersten Mannschaft trainieren, jedoch nur für die klubeigene Nachwuchsmannschaft auflaufen. Diese spielt in der Ausbildungsliga der MLS, der MLS Next Pro. 2015 kam Salihamidzic von der SpVgg Unterhaching zum FC Bayern.

Seitdem durchlief er alle Jugendmannschaften der Münchner und war vergangene Saison im Kader der Münchner A-Jugend, kam aber schon zweimal für die zweite Mannschaft der Bayern in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Eine Knieverletzung und eine Nasen-OP setzten den Außenverteidiger jedoch lange außer Gefecht und verhinderten weitere Einsätze.

(skysport.de)

Bild: Imago