Salzburg an Serientiteln nur hinter Rasgrad

Red Bull Salzburg hat aktuell die zweitlängste Meisterserie im europäischen Fußball. Die Salzburger sind seit 2014 durchgehend Champion und können am Sonntag gegen LASK (ab 16:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – streame mit dem Sky X-Traumpass) die Erfolgsserie auf elf Titel hintereinander ausbauen. Aktuell ist nur Ludogorez Rasgrad länger die nationale Nummer eins, der Club aus dem Nordosten des Landes hat sich heuer zum 13. Mal in Folge den Meistertitel gesichert.

Die Serie von Bayern München (11) und Sheriff Tiraspol in Moldau (8) ist in dieser Saison gerissen. Hinter Salzburg folgen daher Dinamo Zagreb in Kroatien und Roter Stern Belgrad mit dem Wiener Aleksandar Dragovic in Serbien mit je sieben Erfolgen en suite.

Die bisher längste Serie in Europa schafften die Lincoln Red Imps zwischen 2002/03 und 2015/16 in Gibraltar, sie stemmten so wie der lettische Club Skonto Riga von 1991 bis 2004 14-mal in Serie die Meistertrophäe. Danach folgen Rasgrad, BATE Borisow (Belarus, zuletzt 2018) und Rosenborg Trondheim (Norwegen, 2004) mit je 13 Triumphen hintereinander. Bayern München (2013 – 2023) und Dinamo Zagreb (20006 – 2016) folgen mit je elf und können von Salzburg eingeholt werden.

(APA)/Beitragsbild: GEPA