Salzburg baut Tabellenführung mit Sieg in Asiago aus

Dank eines starken Schlussdrittels hat Eishockey-Meister Salzburg am Sonntag in der 24. Runde der ICE-Liga einen 6:2-Sieg in Asiago gefeiert und die Tabellenführung auf drei Punkte ausgebaut. Der erste Verfolger Linz ging bei Fehervar als 1:2-Verlierer vom Eis, die Ungarn zogen – bei einem Spiel weniger – mit den Linzern gleich.

Salzburg ging bei Asiago schon nach 1:33 Minuten durch Lucas Thaler in Führung, brachte diese wegen zwei Gegentreffern (12., 20.) nicht in die erste Pause. Im Mitteldrittel kamen die Bullen dank Peter Hochkofler (35.) zurück und drehten im Schussdrittel ordentlich auf. Wimmer besorgte die neuerliche Führung (49.), im Finish sorgten Troy Bourke (57.), Dennis Robertson (59.) und wieder Thaler (60.) noch für eine klare Angelegenheit.

Siegesserie von Linz endet

Im Spitzenspiel in Szekesfehervar endete die Linzer Drei-Siegesserie, einzig Emilio Romig (37.) traf an diesem Abend für die Gäste zum 1:1-Ausgleich. Janos Hari machte zweieinhalb Minuten vor dem Ende in einer offenen Partie den fünften Fehervar-Sieg in den jüngsten sechs Partien perfekt, in der Tabelle zogen die Ungarn mit Linz an Punkten gleich.

Drei Zähler dahinter liegt auf Rang vier der VSV. Die Adler gingen in Innsbruck durch Blaz Tomazevic früh in Führung (7.), lagen nach 37 Minuten und Treffern von Lukas Bär (24.) und Nathanael Halbert (37.) aber mit 1:2 in Rückstand. Mark Katic brachte die Gäste kurz vor Ende des Mitteldrittels zwar noch auf 2:2 heran, Kevin Roy (44.) bestrafte aber eine etwas zu harmlose Leistung des VSV mit dem verdienten Siegtreffer für die Haie.

Der KAC schoss sich in Ljubljana bei zweimaligem Rückstand dank Clemens Unterweger (24.) und Lukas Haudum (42.) zumindest in die Overtime, ließ davor aber einige Chancen auf den Sieg liegen. Das rächte sich schließlich im Penaltyschießen, wo Ville Leskinen zum Siegschützen der zehntplatzierten Slowenen avancierte.

Die Capitals konnten den vermeintlichen Heimvorteil gegen Schlusslicht Graz einmal mehr nicht nutzen. Die Wiener liefen nach Treffern von Dominik Grafenthin (7.), Sam Antonitsch (18.) und Ken Ograjensek (45.) stets einem Ein-Tor-Rückstand nach, der jeweilige Ausgleich durch Trevor Cheek (16.), Dominique Heinrich (30.) und Carsen Twarynski (59.) reichte immerhin zur Verlängerung. Dort brachte Taylor Matson nach 2:30 Minuten den Caps-Traum von der ersten Heimsieg-Miniserie der Saison zum Platzen. Die 99ers verkürzten den Rückstand auf die elftplatzierten Capitals auf sechs Punkte.

In Bozen dauerte es etwas mehr als eine halbe Stunde, ehe Michael Pastujov die Pioneers in Front brachte (31.). Der Ausgleich der aktuell in Topform befindlichen Foxes kam keine zwei Minuten später, sie machten im Schlussdrittel mit drei Toren innerhalb von sechs Minuten (45. – 51.) die Vorentscheidung perfekt und verteidigten Platz sieben erfolgreich. Mit dem zehnten Sieg in Folge stellten die Südtiroler den eigenen Rekord zudem ein.

