Torfestival gegen Fehervar: Salzburg baut Tabellenführung aus

Red Bull Salzburg hat den eigenen Fans bei deren Rückkehr in die Eisarena ein Torfestival geboten. Der Tabellenführer der ICE Hockey League fertigte Hydro Fehervar am Samstagabend mit 8:2 ab und baute damit den Vorsprung auf Verfolger Olimpija Ljubljana sowie den nur noch Sechsten aus Ungarn aus. Die 1.559 Anhänger hatten wegen des Corona-Lockdowns die fünf Heimpartien davor nicht besuchen können und erhielten nun durch die Gala-Vorstellung ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk.

Es war das letzte Heimspiel der „Bullen“ vor dem Heiligen Abend, dabei konnte der vierte Sieg in Folge fixiert werden. Dafür verantwortlich war vor allem ein starkes Mitteldrittel, in dem mit Thomas Raffl (21.), Charles Lo Verde (25.), Peter Schneider (29.), Paul Huber (30.) und Aljaz Predan (34.) gleich fünf verschiedene Salzburger trafen. Den Ungarn gelang zwar das 1:5, das war aber nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Im Schlussabschnitt machten Dominique Heinrich (41./PP) und Schneider mit seinen Treffern Nummer zwei (45.) und drei (56.) den Kantersieg perfekt.

Der Club aus Szekesfehervar bleibt ein gern gesehener Gegner, da auch das dritte direkte Duell mit einem Salzburg-Sieg endete. Für die Ungarn war es die zweite klare Niederlage am Stück nach dem 3:7 bei den Pustertal Wölfen am Freitag. Die wiederum unterlagen Znojmo am Samstag zu Hause mit 2:4.

(APA)/Bild: GEPA