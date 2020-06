Salzburg, Bayern & Co.: Das sind Europas Serienmeister

via

Der FC Bayern hat die achte deutsche Meisterschaft in Folge eingefahren, während sich Salzburg derzeit auf dem besten Weg zur Titelverteidigung befindet. Welche europäischen Klubs können von einer ähnlich langen Meisterserie berichten?

Unter anderem in Schottland wurde die Fußball-Saison aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen und Celtic Glasgow somit vorzeitig zum Landesmeister erklärt. Mit dem Gewinn dieser Meisterschaft stellt Celtic zugleich auch den schottischen Rekord ein.

Zypern hingegen hat die Saison 2019/20 ebenfalls abgebrochen, allerdings auch keinen Meister gekürt. Sowohl in Bulgarien als auch in Italien wird wieder gespielt oder zeitnah angefangen, so dass für zwei Teams immer noch die Chance besteht, erneut den Titel zu holen.

Eine andere Serie ist durch den Liga-Abbruch zu Ende gegangen: Nach acht Meistertiteln in Folge wurde The New Saints FC als Champion von Wales entthront. Neuer, erstmaliger Meister sind die Connah’s Quay Nomads.

Überblick: Das sind Europas amtierende Langzeit-Meister

