Salzburg bei CL-Auslosung in Topf 3 gesetzt: Das sind die möglichen Gegner

Red Bull Salzburg trifft in der Gruppenphase der Champions League zumindest auf zwei Top-Mannschaften. Österreichs Meister wird bei der Auslosung am Donnerstag (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 1) im Grimaldi Forum in Monaco aus Topf drei gelost.

In den ersten zwei Töpfen befinden sich abgesehen von den beiden Teams aus Portugal (Benfica Lissabon, FC Porto) und Niederlande-Meister Feyenoord Rotterdam nur Clubs aus den Top-Fünf-Ligen.

Topf-Einteilung für die Auslosung der CL-Gruppen

Topf 1

Manchester City (Titelverteidiger)

FC Sevilla

FC Barcelona

Bayern München (Laimer)

SSC Napoli

Paris Saint-Germain

Benfica Lissabon

Feyenoord Rotterdam (Trauner)

Topf 2

Real Madrid (Alaba)

Manchester United

Inter Mailand (Arnautovic)

Borussia Dortmund (Sabitzer)

Atlético Madrid

RB Leipzig (Baumgartner, Schlager, Seiwald)

FC Porto

FC Arsenal

Topf 3

Schachtar Donezk

FC Salzburg

AC Milan

Sporting Braga

Lazio Rom

Roter Stern Belgrad (Dragovic)

Glasgow Rangers oder PSV Eindhoven

Young Boys Bern oder FC Kopenhagen

Topf 4

Real Sociedad San Sebastian

Galatasaray Istanbul

Celtic Glasgow

Newcastle United

1. FC Union Berlin (Trimmel)

RC Lens (Danso)

Young Boys Bern oder Rakow Czestochowa

Royal Antwerpen oder AEK Athen (Stankovic)

Gespielt wird in acht Vierer-Gruppen, Mannschaften aus demselben Land können nicht aufeinandertreffen.

Spieltermine: Termine: 19./20. September, 3./4. und 24./25. Oktober, 7./8. und 28./29. November, 12./13. Dezember

(APA)/Bild: GEPA