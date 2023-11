Salzburg bei Niederlage in Bozen erstmals ohne Tor

Meister Salzburg hatte bei der Rückkehr an den Ort des Triumphs am Freitag nichts zu feiern. Die ersatzgeschwächten Bullen unterlagen in Bozen dem letztjährigen Finalgegner 0:3 und blieben bei der erst zweiten Saisonniederlage nach regulärer Spielzeit erstmals ohne Torerfolg. Der Vorsprung in der Tabelle könnte noch auf einen Zähler schmelzen. Verfolger Fehervar ist am Samstag gegen die Pioneers Vorarlberg im Einsatz, die einen Punkt aus Wien mitbringen.

Das Team aus Feldkirch musste sich den Capitals nach Verlängerung nämlich mit 2:3 beugen. Die zwölftplatzierten Wiener egalisierten zweimal einen Rückstand, ehe Carsen Twarynski den sechsten Sieg im sechsten Duell sicherstellte (62.). Die Caps lancierten damit einen zweiten, kleinen Befreiungsschlag im jungen November.

VSV nach Sieg über Graz vorerst Zweiter

Der VSV setzte sich vorerst auf die zweite Position. Für die Adler war das 3:2 gegen die Graz99ers der fünfte Heimsieg in Folge. Jeweils im Powerplay bereitete John Hughes das 2:0 vor und erzielte das 3:1 selbst. Das Schlusslicht aus der Steiermark ist in der Fremde hingegen weiter sieglos.

Die viertplatzierten Black Wings Linz konnten sich beim 4:2 über Olimpija Ljubljana (10.) einmal mehr auf Brian Lebler verlassen. Der Torjäger traf zum 2:1, 3:1 und 4:2. Die Linzer gewannen auch das dritte Saisonduell, wenn auch die Torsperre vor heimischem Publikum nach über 140 Minuten endete.

Die Salzburger waren u.a. ohne Thomas Raffl, Benjamin Nissner, Ali Wukovits, Troy Bourke und Adam Payerl nach Südtirol gereist. Gegen humorlose Gastgeber, die in jedem Drittel einmal trafen, blieben die Bullen bei ihrer vierten Niederlage dann ohne Durchschlagskraft. Angeführt von Doppeltorschütze Daniel Mantenuto setzte Bozen die Aufholjagd unter Trainer-Rückkehrer Glen Hanlon mit dem sechsten Sieg en suite fort.

Auch der KAC und Innsbruck unterlagen italienischen Teams. Für beide setzte es jeweils dritte Niederlagen in Serie. Der KAC ging bei Asiago nach Verlängerung erneut als 1:2-Verlierer vom Eis. Innsbruck blieb beim 0:2 gegen Pustertal ohne Tor.

(APA)/Bild: GEPA