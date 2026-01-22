Der FC Salzburg startet mit einem 3:1-Erfolg in der Europa League über den FC Basel eindrucksvoll ins Pflichtspiel-Frühjahr.

Gegen den amtierenden Schweizer Meister überzeugten die Bundesliga-Tabellenführer vor allem in der ersten Spielhälfte und durften aufgrund eines frühen Doppelpacks von Kerim Alajbegovic (4., 13.) jubeln. Schon nach 35 Minuten legte Frans Krätzig mit dem dritten Salzburger Treffer nach.

In der zweiten Spielhälfte musste Österreichs Europacup-Vertreter zwar den Gegentreffer durch Jeremy Agbonifo (56.) hinnehmen, der 3:1-Sieg sollte aber bis zum Schluss nie ernsthaft in Gefahr geraten. Noch lebt dadruch Salzburgs Minichance auf das Playoff der Fußball-Europa-League, man darf mit nun sechs Punkten zumindest rein rechnerisch auf einen Platz unter den Top 24 hoffen. Zum Abschluss muss Salzburg am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) bei Aston Villa, das bereits ein Achtelfinal-Fixticket hat, siegen und ist zudem auf Schützenhilfe angewiesen.

Daniliuc patzte, Alajbegovic hämmerte

Den guten Start hatte Salzburg einem schweren Schnitzer seines Ex-Kickers Flavius Daniliuc zu verdanken. Alajbegovic fing den langsamen Querpass ab, sein Schuss aus gut 20 Metern ins lange Eck wurde noch abgefälscht. Keine zehn Minuten später war der technisch starke bosnische Teamkicker erneut zur Stelle. Erst ließ er zwei Verteidiger aussteigen, wieder hielt er aus der Distanz drauf und knallte das Spielgerät via Unterkante der Latte zum 2:0 ins Tor.

Salzburg kontrollierte das Geschehen, die Verteidigung mit den beiden jungen Österreichern Tim Trummer und Jonas Schuster kam kaum ins Schwitzen. Basel von Ex-Altach-Coach Ludovic Magnin, das seinerseits Punkte dringend gebraucht hätte, kam nicht zur Entfaltung. Der Schweizer Meister wirkte auffällig passiv, Mittelfeld-Altstar Xherdan Shaqiri fiel nicht auf und wurde zur Pause ausgewechselt. Offensive Ansätze unterbanden die Hausherren mit gutem Pressing, eine frühe Balleroberung brachte noch vor der Pause auch das 3:0 durch Krätzig.

Basel bäumte sich nur kurz auf

Es war hochverdient, zuvor hatten bereits Sota Kitano (17.), Trummer (19.) und Krätzig (23.) Chancen gehabt, Yorbe Vertessen die Stange erzittern lassen (33.). Die Folge war ein Dreierwechsel bei Basel in der Halbzeit, die Partie plätscherte danach etwas dahin. Als Weckruf fungierte Schusters Luftloch nach einer Flanke von Agbonifo, der Aufsetzer kullerte ins lange Eck und verlieh den Gästen einen kleinen Energieschub.

Der währte aber nur kurz, Salzburg riss das Spiel wieder an sich und hatte noch mehrere Gelegenheiten auf das vierte Tor. Alajbegovic traf die Latte (62.), Goalie Marvin Hitz parierte gegen Soumaila Diabate (68.), und Edmund Baidoo verpasste nur knapp (78.). Es war Fahrlässigkeit, die sich auch in einer finalen Druckphase der Gäste nicht mehr rächte.

Die Tore im VIDEO:

1:0 Kerim Alajbegovic (4.)

2:0 Kerim Alajbegovic (13.)

3:0 Frans Krätzig (35.)

3:1 Jeremy Agbonifo (56.)

